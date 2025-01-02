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«Интер» — «Аталанта»: во сколько начало матча Суперкубка Италии, какой прогноз

«Интер» — «Аталанта»: во сколько начало матча Суперкубка Италии, какой прогноз
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2 января в матче 1/2 финала Суперкубка Италии встретятся «Интер» и «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Интеру». Сделать ставку на победу «нерадзурри» предлагается с коэффициентом 2.26, что равно приблизительно 45% вероятности. Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 3.45 — в районе 28%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.53, что составляет примерно 27%.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
02 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики считают, что матч «Интер» — «Аталанта» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.

«Нерадзурри» на полном ходу. Беспроигрышная серия в чемпионате Италии насчитывает 12 матчей (10 побед и две ничьих). В предыдущем туре миланцы разгромили «Кальяри» (3:0). Лаутаро Мартинес прервал голевую засуху, которая насчитывала девять встреч. Давление снято, дальше наверняка попрёт.

Для «Аталанты» Суперкубок Италии, конечно, имеет значение, но всё же вторичное. В приоритете — борьба за историческое скудетто. Пока бергамаски лидируют, но с титаническим трудом вырванная ничья в минувшем туре с «Лацио» (1:1) снизила шансы выиграть Серию А. Отрыв от «Интера» сократился до одного очка, и у «нерадзурри» ещё матч в запасе есть. Инициатива в их руках.

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