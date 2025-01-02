Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали фаворита МЧМ-2025 перед четвертьфиналами

Эксперты назвали фаворита МЧМ-2025 перед четвертьфиналами
Комментарии

Сегодня на МЧМ-2025 пройдут матчи 1/4 финала. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

По оценке аналитиков, больше всего шансов победить — у сборной США, выигравшей свою группу. Поставить на американцев можно за 2.40. В 1/4 финала «звёздно-полосатые» сыграют со Швейцарией (75.00).

На Канаду, которая стала в своём квартете только третьей, дают коэффициент 2.80. «Кленовые» в своём четвертьфинале сразятся с Чехией (20.00).

Шансы Швеции оценили в 5.00. Соперник «Тре Крунур» по четвертьфиналу — сборная Латвии (100.00).

Поставить на сборную Финляндии можно с коэффициентом 9.00. Сборная Суоми сыграет с командой Словакии (20.00).

Материалы по теме
«Вашингтон» — «Миннесота». Овечкин начнёт год как по учебнику
«Вашингтон» — «Миннесота». Овечкин начнёт год как по учебнику
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android