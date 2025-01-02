Эксперты назвали фаворита МЧМ-2025 перед четвертьфиналами

Сегодня на МЧМ-2025 пройдут матчи 1/4 финала. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

По оценке аналитиков, больше всего шансов победить — у сборной США, выигравшей свою группу. Поставить на американцев можно за 2.40. В 1/4 финала «звёздно-полосатые» сыграют со Швейцарией (75.00).

На Канаду, которая стала в своём квартете только третьей, дают коэффициент 2.80. «Кленовые» в своём четвертьфинале сразятся с Чехией (20.00).

Шансы Швеции оценили в 5.00. Соперник «Тре Крунур» по четвертьфиналу — сборная Латвии (100.00).

Поставить на сборную Финляндии можно с коэффициентом 9.00. Сборная Суоми сыграет с командой Словакии (20.00).