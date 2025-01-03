«Северсталь» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Северстали» и ТМ 5.5 за 3.70.

«Болезненный предновогодний спад — фирменная черта кудашовского «Динамо». Так, в конце декабря 2023-го были 2:3 дома от СКА, 0:4 в Тольятти и 0:2 — в Ярославле. Теперь — 5:6 дома от «Ак Барса», 0:2 в Балашихе и 0:1 — в Минске. Год назад бело-голубые смогли реабилитироваться за позорную серию — в первом матче 2024-го разгромили дома «Куньлунь» (7:1). Но теперь таких же громких подвигов ждать не стоит.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 января 2025, пятница. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Во-первых, играть выездной матч уже 3 января непросто любой команде. Во-вторых, теперь соперник у «Динамо» гораздо более серьёзный. После декабрьской паузы «Северсталь» — одна из лучших команд лиги. Пять побед в шести матчах. Умение забить в самый нужный момент — впечатлило, как 30 декабря в Казани команда Козырева организовала победную за 17 секунд до конца третьего периода. Ну и настраиваются в Череповце именно на «Динамо» всегда по-особому. Так что советую брать минимальную победу хозяев и скромный тотал меньше 5.5 шайбы», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».