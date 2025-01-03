«Ювентус» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Суперкубка Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Суперкубка Италии «Ювентус» — «Милан».

Ставка: 1:1 за 5.20.

«Ювентус» и «Милан» встретятся в полуфинале Суперкубка Италии. Учитывая, что это не Серия А, да и поле нейтральное — в Саудовской Аравии, я тут пока не вижу фаворита.

В Серии А между соперниками сейчас есть определённая разница. В таблице они идут не так далеко друг от друга — «Юве» на шестом месте, а «Милан» — на восьмом. Но между ними пять очков разницы. Пока вроде бы не так много. Но миланцы в подобной ситуации находятся уже почти весь сезон.

В последних матчах «Милан» чередовал разные результаты, чаще теряя очки. Обыграл он «Эмполи» (3:0) с «Вероной» (1:0), которые идут сильно ниже в турнире. А вот не смогли победить миланцы «Аталанту» (1:2), «Дженоа» (0:0) и «Рому» (1:1). Эти неудачи стали «последней каплей» для руководства. В итоге тренер Фонсека был уволен. Посмотрим, изменится ли что-то в коллективе в ближайшее время.

Хотя и в «Ювентусе» не всё в порядке. Поражений у команды всё ещё минимум, в Серии А — так и вовсе нет. Но у туринцев другая проблема — они чаще играют вничью, чем побеждают. Недавно подопечные Мотты вроде как начали чаще выигрывать, победили «Кальяри» (4:0) с «Монцей» (2:1), но после этого снова выступили вничью, пусть и соперник был достойный — «Фиорентина» (2:2), тоже борющаяся сейчас за высокие места в Серии А.

В очных встречах у них наметилась определённая тенденция — дважды в последних матчах они делили очки. Думаю я, что и сейчас в основное время они не определят победителя. «Ювентус» так и вовсе уже привык к 90-й минуте иметь на табло ничейный счёт. «Милан» же хуже проводит сезон, но сейчас после отставки тренера игроки могут быть больше мотивированы», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».