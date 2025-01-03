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«Валенсия» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Валенсия» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Валенсия» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

«На стадионе «Месталья» состоится матч 12-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и мадридским «Реалом».

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Валенсия» переживает сложный сезон, занимая 19-е место в турнирной таблице с 12 очками. В последних пяти матчах чемпионата Испании «летучие мыши» не одержали ни одной победы, дважды сыграв вничью и трижды потерпев поражение. Однако ничьи 19 и 22 декабря с «Эспаньолом» (1:1) и «Алавесом» (2:2) показывают, что не всё так плохо.

«Сливочные» занимают второе место с 40 очками, отставая на одно очко от лидера — «Атлетико». В последних трёх матчах Ла Лиги «Реал» одержал две победы и один раз сыграл вничью, демонстрируя высокую результативность: победы над «Жироной» (3:0) и «Севильей» (4:2), а также ничья с «Райо Вальекано» (3:3). Лидеры атаки Киллиан Мбаппе и Винисиус Жуниор продолжают показывать блестящие результаты. Возвращение восстановившегося после травмы Давида Алабы должно усилить их защиту.

Ожидается результативный матч с тоталом больше 2.5, если учесть атакующий потенциал «Реала» и проблемы «Валенсии» в обороне. На него и поставим», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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