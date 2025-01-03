«Ювентус» — «Милан»: прогноз Егора Титова на полуфинал Суперкубка Италии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Ювентус» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Милан» перед этим выездом в Саудовскую Аравию решился на смену тренера. Не задалась работа у Фонсеки, терпеть даже сезон не стали. До руководства, как я понимаю, дошли слухи о конфликтах португальца с игроками, на это наложились слабые результаты. Вот итог. И позвали Сержиу Консейсау, ещё один португалец, но это в прошлом большой игрок, выступавший на крупных турнирах за сборную. И его работу с «Порту» многие отмечали. Понятно, что это тоже риск, но мне кажется, у него может получиться в «Милане».

«Ювентус» стабильностью не отличается. Тот же Мотта пока только изредка заставляет играть в тот футбол, который он хочет видеть. Думаю, мотивированный «Милан», который получит заряд от прихода нового тренера, защита туринцев не остановит. В то же время защита миланцев против «Юве» не устоит.

Напрашивается тут вариант «обе забьют», тем более это Суперкубок, причём не при своих трибунах. Тут будут эксперименты и не так сильно будут зажаты команды», — приводит слова Титова «РБ Спорт».