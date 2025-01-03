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«Ювентус» — «Милан»: прогноз Алексея Андронова на игру Суперкубка Италии 3 января

«Ювентус» — «Милан»: прогноз Алексея Андронова на игру Суперкубка Италии 3 января
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Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Ювентус» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Матч Суперкубка Италии. В первой игре «Интер» достаточно уверенно прошёл в финал. Ну, здесь два гранда всё-таки встречаются, немножко не та диспозиция, что была у «Интера». Мне кажется, что в последнее время и те и другие в атаке начали играть как-то более раскрепощённо. Да, я понимаю, что это полуфинал, это матч за выход в финал. Здесь осторожность, наверное, должна присутствовать. Ну, по мне, всё-таки ставка на «обе забьют» является лучшей в этой встрече, потому что фаворита однозначного я не вижу, тем более «Милан» ещё тренера сменил только что, там вообще не очень понятно, как они будут выглядеть, но забивают команды достаточно неплохо в последнее время — и та и другая.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
03 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому моя ставка здесь – «обе забьют». Коэффициент достаточно хороший – 1.91», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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