«Ювентус» — «Милан»: прогноз Алексея Андронова на игру Суперкубка Италии 3 января

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Ювентус» — «Милан».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Матч Суперкубка Италии. В первой игре «Интер» достаточно уверенно прошёл в финал. Ну, здесь два гранда всё-таки встречаются, немножко не та диспозиция, что была у «Интера». Мне кажется, что в последнее время и те и другие в атаке начали играть как-то более раскрепощённо. Да, я понимаю, что это полуфинал, это матч за выход в финал. Здесь осторожность, наверное, должна присутствовать. Ну, по мне, всё-таки ставка на «обе забьют» является лучшей в этой встрече, потому что фаворита однозначного я не вижу, тем более «Милан» ещё тренера сменил только что, там вообще не очень понятно, как они будут выглядеть, но забивают команды достаточно неплохо в последнее время — и та и другая.

Поэтому моя ставка здесь – «обе забьют». Коэффициент достаточно хороший – 1.91», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».