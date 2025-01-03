«Ювентус» — «Милан»: ставка Эльвина Керимова на встречу Суперкубка Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Ювентус» — «Милан».

Ставка: победа «Ювентуса» по угловым за 1.78.

«Суперкубок Италии, второй полуфинал — «Ювентус» против «Милана». Они встречались уже в чемпионате, и та игра получилась, возможно, самой скучной в этом сезоне из больших итальянских матчей. Там была уверенная нулевая ничья с минимумом моментов, с минимумом ударов, с минимумом остроты. Но есть большое отличие. Это был чемпионат, а сейчас — Суперкубок, то есть формат плей-офф.

У «Милана» уже другой тренер. Клуб уволил Фонсеку и назначил Консейсау, который несколько лет продуктивно работал с «Порту», выигрывал трофеи, выводил свою команду в плей-офф Лиги чемпионов. В общем, такой вызов тренер получил. Вот так бывший игрок «Интера» сейчас тренирует «Милан». Смена наставника, наверное, добавляет непредсказуемости этому матчу.

По «Ювентусу», в общем, мы примерно понимаем, чего можно ждать. Туринцы любят владеть мячом, любят атаковать, штампуют ничьи. Уже 11-я была в чемпионате — с «Фиорентиной» клуб упустил победу. Конечно, должен был при 2:1 он добивать соперника, но не сделал этого. «Фиорентина» наказала. Так что ничья, при том что «Ювентус» мог действительно победить.

«Милан» же в прошлом туре играл большой матч с «Ромой». Это был последний матч Фонсеки. После ничьей его уволили. Уже четыре встречи подряд в финальном этапе своей работы в «Милане» специалист не проигрывал, но ему не простили низкого положения в таблице, большого отставания от топовой четвёрки, от зоны Лиги чемпионов. Даже победы в больших матчах не спасли.

Ничья была с «Ромой». В общем, «Милан» в первом тайме был лучше, во втором — уже «Рома» смотрелась интереснее. Классный получился матч, но и до игры ходили слухи, что продлит жизнь Фонсеки в «Милане» только победа. Этого не произошло.

Сложная игра, честно говоря, для прогноза, с учётом того, что «Милан» поменял тренера. Но я не думаю, что Консейсау что-то поменять сильно за эти несколько дней успел. В этом сложном матче для прогнозирования выберу, наверное, победу «Ювентуса» по угловым с коэффициентом 1.78.

«Ювентус», пытающийся играть с позиции силы всегда и со всеми, мне кажется, выступит подобным образом и против «Милана». Миланцы, может быть, сделают ставку на контратакующий стиль. Клуб при Фонсеке пытался много владеть мячом. Но опаснее было именно на пространстве. Мне кажется, всё же вот так роли будут распределены. «Ювентус» будет инициативнее и больше заработает угловых», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».