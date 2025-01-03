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«Ювентус» — «Милан»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Суперкубка Италии 3 января

«Ювентус» — «Милан»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Суперкубка Италии 3 января
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Ювентус» — «Милан».

Ставка: 0:0 в первом тайме за 2.90.

«Второй полуфинальный матч Суперкубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом» назначен на 3 января. По моему мнению, он тоже будет не слишком богат на голы. Мой прогноз основывается на статистике этих команд: в восьми встречах между собой только раз они забили больше двух мячей.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
03 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В чемпионате не всё гладко у обоих клубов. «Ювентус» — шестой, «Милан» — восьмой. «Аталанта», «Интер» и «Наполи» уже достаточно далеко убежали, имея +9 очков отрыва от «Юве» и +14 — от «Милана».

Кто станет победителем в этой паре? И кто выйдет в финал Суперкубка Италии? Не могу предположить. Но предложу просто рассмотреть ничейный результат в первом тайме, а может, даже 0:0. Ставлю на 0:0 в первом тайме», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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