«Валенсия» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Валенсия» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.60.

«Валенсия» и «Реал» Мадрид встретятся в перенесённом 12-м туре чемпионата Испании. Гости тут будут очень мотивированы – победив, они могут занять первое место.

Сейчас в таблице соперники стоят на разных «полюсах». «Реал» идёт на второй строчке. «Барса» начала терпеть сплошные неудачи, в результате чего она потеряла своё первое место. Правда, мадридцы сами пару раз теряли очки, из-за чего пропустили выше «Атлетико». Сейчас между первым и вторым местом всего одно очко разницы.

«Валенсия» же всё ещё проваливает сезон. Да, у неё было много матчей в запасе из-за переносов. Но сейчас клуб почти догнал соперников по количеству игр. И пока «летучие мыши» всё ещё идут низко – 19-е место с 12 очками. Отставание от соперников выше, в том числе от «Эспаньола» из зоны вылета, насчитывает три и более очков. Так что «Валенсии» необходимо менять ситуацию.

Пока что коллектив Карлоса Корберана выступает очень слабо – у него наименьшее количество побед в сезоне, всего два в 17 турах. Вничью клуб играл в три раза чаще – шесть раз, благодаря чему он и опережает «Вальядолид». Сейчас «Валенсия» как раз идёт на серии без побед из пяти туров Ла Лиги. В последних турах она пару раз сыграла вничью с другими соперниками, идущими низко в турнире – 1:1 с «Эспаньолом» и 2:2 – с «Алавесом».

У «Реала» же идёт беспроигрышная серия из пяти встреч. Она могла бы быть победной, но мадридцы один раз потеряли очки в «остросюжетном» матче с «Райо Вальекано» (3:3). В других встречах подопечные Анчелотти побеждали, делали это в разных турнирах – 3:0 с «Жироной» и 4:2 с «Севильей» в Ла Лиге, 3:2 с «Аталантой» в ЛЧ и 3:0 с «Пачукой» в Межконтинентальном кубке.

Уровень соперников сильно различается. Да, «Реал» не всегда стабилен, в этом сезоне ему ещё явно придется побороться за чемпионство. Но в подобных встречах у коллектива проблем не должно возникать. Ставлю на выигрыш «Реала» со счётом 2:1», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».