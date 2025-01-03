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СКА — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 3 января

СКА — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 3 января
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на встречу КХЛ СКА – ЦСКА.

Ставка: победа СКА в матче за 1.76.

«За неделю до Нового года соперники-армейцы выдали шикарную встречу в Москве. СКА проигрывал 0:5, но затем выдал свою версию Великой погони и едва не победил. Вопросы к вратарям остались у тренеров обеих команд, фол Провольнева обернулся непростой травмой Кузнецова. Тем выше будет градус накала в новом армейском дерби.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матчах с участием СКА после декабрьской паузы постоянно забрасывают больше пяти шайб. Московская команда, в конце ноября восхищавшая своей непрошибаемой обороной, тоже больше не выглядит эталоном закрытого хоккея. Смело ставьте на то, что зрители Северной столицы увидят шесть голов или больше. Победителя предсказать сложнее, но фактор своего льда и особый настрой дают небольшое преимущество команде Ротенберга. Правда, выиграть она запросто может и в овертайме», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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