«Куньлунь» — «Витязь»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Витязь».

Ставка: победа «Витязя» с форой (-1) за 3.00.

«У обеих команд, которые проведут свои первые матчи в 2025 году, одинаковое количество очков в турнирной таблице Западной конференции: у «Витязя» — 36 очков после 39 игр, а у «Куньлуня» — 36 очков после 40 матчей. В этом сезоне команды однажды уже встречались: было это 3 октября в Балашихе, где всё закончилось сущим разгромом. 7:2 победил «Витязь». Новая встреча — это отличный повод сделать рывок вперёд и оставить конкурента позади. Думаю, что такая перспектива нравится обоим коллективам, так что игра обещает быть крайне интересной.

Если говорить про форму команд на финише 2024 года, то у китайской команды есть преимущество, ведь они сумели добыть три победы подряд, что и позволило приблизиться к «Витязю» вплотную. У «Витязя» в последних трёх матчах всего лишь одна победа. Одна, но зато какая. Против московского «Динамо» у себя дома со счётом 2:0. А вот потом было два подряд домашних поражения: от «Спартака» и «Локомотива». В целом же в борьбе за плей-офф я своё предпочтение отдам команде Павла Десяткова. Они всё-таки более цельными выглядят, а главное — они не потеряли своих ключевых игроков в дедлайн. У китайской команды потеря была — это нападающий Рурк Шартье, который был важной частью, и его потеря может стать ощутимой.

Что касается игры 3 января, то для меня именно гости являются небольшими фаворитами предстоящей встречи. Они видят цели, видят, что у них многое получается. У китайской команды после трёх побед подряд настрой тоже должен быть соответствующий, но порой игра команды колеблется, как на качелях. То хороший матч, то плохой. А тут ещё была небольшая передышка. Короче, я выбираю рискованную ставку — победа «Витязя» с форой (-1)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».