Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Куньлунь» — «Витязь»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

«Куньлунь» — «Витязь»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Витязь».

Ставка: победа «Витязя» с форой (-1) за 3.00.

«У обеих команд, которые проведут свои первые матчи в 2025 году, одинаковое количество очков в турнирной таблице Западной конференции: у «Витязя» — 36 очков после 39 игр, а у «Куньлуня» — 36 очков после 40 матчей. В этом сезоне команды однажды уже встречались: было это 3 октября в Балашихе, где всё закончилось сущим разгромом. 7:2 победил «Витязь». Новая встреча — это отличный повод сделать рывок вперёд и оставить конкурента позади. Думаю, что такая перспектива нравится обоим коллективам, так что игра обещает быть крайне интересной.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Витязь
Московская область
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если говорить про форму команд на финише 2024 года, то у китайской команды есть преимущество, ведь они сумели добыть три победы подряд, что и позволило приблизиться к «Витязю» вплотную. У «Витязя» в последних трёх матчах всего лишь одна победа. Одна, но зато какая. Против московского «Динамо» у себя дома со счётом 2:0. А вот потом было два подряд домашних поражения: от «Спартака» и «Локомотива». В целом же в борьбе за плей-офф я своё предпочтение отдам команде Павла Десяткова. Они всё-таки более цельными выглядят, а главное — они не потеряли своих ключевых игроков в дедлайн. У китайской команды потеря была — это нападающий Рурк Шартье, который был важной частью, и его потеря может стать ощутимой.

Что касается игры 3 января, то для меня именно гости являются небольшими фаворитами предстоящей встречи. Они видят цели, видят, что у них многое получается. У китайской команды после трёх побед подряд настрой тоже должен быть соответствующий, но порой игра команды колеблется, как на качелях. То хороший матч, то плохой. А тут ещё была небольшая передышка. Короче, я выбираю рискованную ставку — победа «Витязя» с форой (-1)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android