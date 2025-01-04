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«Ман Сити» — «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч чемпионата Англии

4 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм». Матч пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Главный судья — Майкл Солсбери.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.33, что равно около 74% вероятности.

Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 8.50 — приблизительно 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.40, что составляет около 15%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.