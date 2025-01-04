«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.80.

«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» сойдутся друг с другом в 20-м туре чемпионата Англии. Отдаю тут предпочтение хозяевам поля. У них идёт плохая безвыигрышная серия, так что сейчас «шпоры» будут мотивированы.

«Тоттенхэм» не может выиграть уже в трёх турах АПЛ кряду. Стоит отметить, что дважды он встречался за этот период с соперниками из топ-3 – с «Ливерпулем» (3:6) и, как ни странно, с «Ноттингем Форест» (0:1). В третьем матче команда Постекоглу уже не смогла справиться с более простым соперником – 2:2 с «Вулверхэмптоном». В матче с «волками» «Тоттенхэм» явно наиграл на победу, мог даже три мяча забить, но Сон не забил пенальти. А соперник сравнял только в самой концовке встречи.

«Ньюкасл» в этом плане выступает намного лучше. Собственно, он вообще не терял очков в последнее время – клуб идёт на серии из пяти побед кряду. В том числе и важные виктории «сороки» добывали – 2:0 с «Ман Юнайтед», 3:0 с «Астон Виллой», 3:1 с «Брентфордом». Благодаря такой серии подопечные Хау уже поднялись в еврокубковую зону – с 32 баллами они идут на пятом месте. Если «Ньюкасл» будет продолжать в том же духе, сможет он и в топ-4 подняться. Хотя разрыв с ним насчитывает три и более очков.

Но сейчас я всё-таки отдаю предпочтение хозяевам поля. «Тоттенхэм» проигрывал недавно только сильным соперникам. Сам клуб всё ещё находится в хорошей форме, должен был он обыгрывать «Вулверхэмптон» в прошлом туре. И сейчас на своём поле «шпоры» своего добьются. У них будет правильный настрой.

Ставлю на победу «Тоттенхэма» с коэффициентом 2.80», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».