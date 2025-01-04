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«Брайтон» — «Арсенал»: прогноз и ставки на матч АПЛ

4 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором «Брайтон» примет лондонский «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск. Главный судья — Энтони Тейлор.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.80, что равно около 53% вероятности.

Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 4.80 — приблизительно 21%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Брайтон» — «Арсенал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.