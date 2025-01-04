«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: ставка Дмитрия Градиленко на игру АПЛ 4 января

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТМ 4.5 за 2.10.

«В 20-м туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Вест Хэмом». «Горожане», которых со всеми своими проблемами в ноябре и декабре не обсуждает только ленивый, которые провели 14 матчей и победили лишь в двух, при этом три раза закончив игру вничью, имеют неплохое турнирное положение в АПЛ. Всего лишь четыре очка отделяет их от четвёртого места, где сейчас располагается «Челси». Топ-4 позволяет участвовать в Лиге чемпионов сезона-2025/2026.

И я на 100% уверен, что 2025 год начнётся с победы «Манчестер Сити». Ведь «Вест Хэм» нестабилен. Если посмотреть на взаимоотношения команд на поле в Манчестере, то последние восемь матчей заканчивались победами хозяев.

Поэтому, повторюсь, я не сомневаюсь в победе «Манчестер Сити» дома. Предлагаю рассмотреть ставку — победа «горожан» и тотал меньше 4.5», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».