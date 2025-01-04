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«Фиорентина» — «Наполи»: букмекеры определили фаворита матча чемпионата Италии

«Фиорентина» — «Наполи»: букмекеры определили фаворита матча чемпионата Италии
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4 января в одном из центральных матчей 19-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» примет «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.53, что равно 39% вероятности.

Победа «Фиорентины» оценивается коэффициентом 3.10 — около 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35, что составляет примерно 29%.

В то же время аналитики считают, что матч «Фиорентина» — «Наполи» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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