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«Ман Сити» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ

«Ман Сити» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.85.

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В предыдущем туре АПЛ «Манчестер Сити» еле-еле одолел располагающийся в зоне вылета «Лестер» (2:0). Соперник создал достаточно опасных моментов, каким-то непостижимым образом не наказал за ошибки. Кризис действующего чемпиона Англии, возможно, преодолел низшую точку, но однозначно не завершился.

В матчах с лидерами «Вест Хэм» безнадёжно терпит разгромные поражения. В предыдущем туре чемпионата Англии крупно проиграл дома «Ливерпулю» (0:5). Только чудом не пропустил больше. Спасибо Альфонсу Ареола. Он совершил восемь сейвов. В 19 играх АПЛ «молотобойцы» пропустили 35 мячей. Практически все забили клубы из верхней части турнирной таблицы.

Впрочем, «молотобойцы» и огрызнуться способны. В среднем за матч забивают 1,2 гола. Предлагаем заключить пари на ОЗ + ТБ 2.5 мяча. Пока в состав не вернутся ведущие защитники и Родри, о выходе «горожан» из кризиса не может быть и речи.

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