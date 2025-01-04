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«Брайтон» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата»

«Брайтон» — «Арсенал»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Брайтон» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» победит + тотал больше 1.5 гола за 2.17.

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«Брайтон» ушёл на перерыв без новогоднего настроения: ни одной победы в семи предыдущих турах в АПЛ (пять ничьих против двух поражений), хотя в соперниках были в основном клубы из нижней части таблицы. В первом круге «чайки» отобрали очки у «канониров» (1:1), но есть важнейший нюанс: с 49-й минуты они действовали в большинстве. До победы, впрочем, всё равно не добрались.

С тех пор прошло немало времени. Микель Артета не терял его даром: после международного перерыва шесть побед и две ничьих в предыдущих восьми встречах АПЛ. Вернулся Эдегор, атака задышала. Стало заметно больше уверенности в игре «канониров» на выезде. Они разгромили в гостях «Вест Хэм» (5:2) и «Кристал Пэлас» (5:1), а также не дрогнули после первого пропущенного мяча в предыдущем туре с «Брентфордом» (3:1).

Всё как любит Артета. Его команда показывает доминирующий футбол, много забивает (в среднем два гола за матч в АПЛ) и участвует в чемпионской гонке. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет шесть очков, к тому же у мерсисайдцев есть игра в запасе. Наверстать будет сложно, но «канониры» попробуют. Возьмём П2 + ТБ 1.5 мяча.

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