«Фиорентина» — «Наполи»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Фиорентина» — «Наполи».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.75.

«Наполи» ведёт борьбу за скудетто, «Фиорентина» — за попадание в Лигу чемпионов. Терять очки никто не хочет, однако нередко матчи центрального тура в Италии заканчиваются не просто низкой результативностью, но и ничьей. Лучше так, чем принципиальный соперник уйдёт в отрыв. За примером далеко ходить не надо — ничья в матче между «фиалками» и «Ювентусом» в предыдущем туре.

«Лилии» проиграли только 3 из 17 матчей в Серии А и пропустили за этот период лишь 15 мячей. Реже в чемпионате Италии пропускает только одна команда, и это как раз «Наполи» (12 голов в 18 играх). Ради крепости в защите приходится жертвовать результативностью (27 голов, что является худшим показателем среди клубов из топ-6 Серии А).

В минувшем туре Серии А «партенопейцы» с минимальным перевесом победили располагающуюся в зоне вылета «Венецию» (1:0). Совсем перестал забивать Хвича Кварацхелия — семь игр без мячей. Ненамного лучше показатели у Ромелу Лукаку. За этот же отрезок он записал на свой счёт только два гола. Всё ведёт к тому, что матч во Флоренции получится малорезультативным.