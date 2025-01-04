Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Монако»: прогноз и ставки на матч Суперкубка Франции

«ПСЖ» — «Монако»: прогноз и ставки на матч Суперкубка Франции
Аудио-версия:
Комментарии

5 декабря в Дохе «ПСЖ» и «Монако» разыграют Суперкубок Франции. Начало матча — в 19:30 мск.

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Монако»: Сафонов и Головин разыграют Суперкубок Франции
«ПСЖ» — «Монако»: Сафонов и Головин разыграют Суперкубок Франции

Конечно, эта игра будет особняком стоять для российских болельщиков, ведь друг против друга сыграют голкипер парижан Матвей Сафонов и полузащитник монегасков Александр Головин.

Букмекеры считают явным фаворитом столичный клуб. Сделать ставку на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Монако» оценили котировкой 5.20. Ничья в основное время доступна за 4.40.

Итоговая победа «ПСЖ» идёт за 1.40 (70%). Если обладателем трофея станет «Монако», зайдёт коэффициент 3.30 (30%).

Аналитики считают, что матч будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.57, а «низ» идёт за 2.40. На то, что обе команды смогут отличиться, предлагают поставить за 1.62.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Радость Гвардиолы быстро угаснет
«Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Радость Гвардиолы быстро угаснет
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android