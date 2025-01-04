«Ливерпуль» — «МЮ»: прогноз и ставки на матч АПЛ

5 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором на «Энфилде» встретятся два самых титулованных клуба Англии — «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.32, что составляет около 76% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 9.60 — приблизительно 10%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.30, что составляет около 14%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.