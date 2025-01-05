«Рома» — «Лацио»: букмекеры назвали фаворита римского дерби

5 января в одном из центральных матчей 19-го тура итальянской Серии А «Рома» примет «Лацио». Римское дерби пройдёт на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Марко Гуида.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.60, что равно приблизительно 40% вероятности.

Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.05 — в районе 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35, что составляет примерно 28%.

В то же время аналитики считают, что матч «Рома» — «Лацио» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.