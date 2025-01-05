Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рома» — «Лацио»: букмекеры назвали фаворита римского дерби

«Рома» — «Лацио»: букмекеры назвали фаворита римского дерби
Аудио-версия:
Комментарии

5 января в одном из центральных матчей 19-го тура итальянской Серии А «Рома» примет «Лацио». Римское дерби пройдёт на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Марко Гуида.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.60, что равно приблизительно 40% вероятности.

Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.05 — в районе 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35, что составляет примерно 28%.

В то же время аналитики считают, что матч «Рома» — «Лацио» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Монако»: Сафонов и Головин разыграют Суперкубок Франции
«ПСЖ» — «Монако»: Сафонов и Головин разыграют Суперкубок Франции
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android