«Ливерпуль» — «МЮ»: букмекеры назвали самый вероятный счёт матча

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5 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором на «Энфилде» встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.32, что составляет около 76% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 9.60 — приблизительно 10%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.30, что составляет около 14%.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Наиболее вероятный исход — 2:0 в пользу «Ливерпуля» (7.30). Победа «Ливерпуля» 3:0 идёт за 8.00, а на 3:1 в пользу мерсисайдцев дают 8.40.

Заключить пари на победу подопечных Арне Слота со счётом 2:1 предлагается за 8.70.