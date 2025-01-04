Швеция — Финляндия: назван фаворит полуфинала МЧМ-2025

4 января состоится матч полуфинала молодёжного чемпионата мира, в котором встретятся сборные Швеции и Финляндии. Игра пройдёт на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве. Первое вбрасывание запланировано на 23:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами шведов. Сделать ставку на победу скандинавов в основное время предлагается с коэффициентом 2.14, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа финнов по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.78 (около 35% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.80 (примерно 21%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча Швеция — Финляндия получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.75.