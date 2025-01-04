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«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Алхазова на матч чемпионата Англии

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Алхазова на матч чемпионата Англии
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Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ньюкасл».

Ставка: «Ньюкасл» не проиграет и обе забьют за 1.76.

«Очень сложная игра для прогнозирования, потому что у «Тоттенхэма» просто нет состава, нет обороны совершенно. Раду Дрэгушину пришлось играть против «волков», хоть он и не восстановился. В общем, беда кадровая у «Тоттенхэма».

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Ньюкасла» всё хорошо, они штампуют победы. Вообще не заметили «Манчестер Юнайтед». В общем-то команда Эдди Хау снова близка к лигочемпионским позициям и к тому, чтобы их защитить.

Я бы предложил ставку «Ньюкасл» не проиграет и обе забьют» за 1.76. У «Ньюкасла» всё хорошо по составу, атака работает отлаженно, скамейка есть, наконец-то все здоровы. Но с «Тоттенхэмом» сухо не сыграешь», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».

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