«Верона» — «Удинезе»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Верона» — «Удинезе».

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.99.

«Верона» примет дома «Удинезе» в 19-м туре чемпионата Италии. Веронцы идут недалеко от зоны вылета. Это единственная команда чемпионата Италии, которая ещё ни разу не играла вничью. То есть это полная противоположность «Ювентуса». Поражений больше у «Вероны», чем побед. Но в последнем матче веронцы одержали важную гостевую победу со счётом 3:2. И забавно, что два последних выезда у коллектива завершались победами с одинаковым счётом 3:2. Матчи получались остросюжетными.

Здесь для «Вероны» домашний матч против «Удинезе», который на старте сезона даже шёл очень высоко. Это было на коротком отрезке сезона. Клуб, который тренирует Коста Руньяич, играет вертикально. В общем-то, обе команды играют вертикально, как правило, с низким процентом владения. Как правило, они ищут свои шансы в быстрых переходах, могут переходить в атаку через длинные передачи, регулярно это делают. «Верона» много забивает со стандартов и много пропускает с них же.

Будет много борьбы в этом матче, я думаю, и силовой в том числе, и с постоянным поиском свободного пространства обеими командами. Так они смогут создавать моменты. «Верона» — одна из самых результативных команд вообще всего чемпионата Италии. В матчах с её участием было забито огромное количество мячей. «Верона» и больше всех пропустила. Её матчи часто выходят результативными. «Удинезе» тоже уверенно забивает больше гола за игру, уверенно больше гола пропускает.

В общем, я думаю, что в этом матче можно ждать голы. На суперрезультативный матч я ставить не буду. Это рискованно. Но возьму ставку — количество голов два или три в матче с коэффициентом 1.99. Так или иначе, обе команды и забивают, и пропускают. Мне кажется, здесь можно ждать голов», — приводит слова Керимова «РБ Спорт».