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«Верона» — «Удинезе»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

«Верона» — «Удинезе»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Верона» — «Удинезе».

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.99.

«Верона» примет дома «Удинезе» в 19-м туре чемпионата Италии. Веронцы идут недалеко от зоны вылета. Это единственная команда чемпионата Италии, которая ещё ни разу не играла вничью. То есть это полная противоположность «Ювентуса». Поражений больше у «Вероны», чем побед. Но в последнем матче веронцы одержали важную гостевую победу со счётом 3:2. И забавно, что два последних выезда у коллектива завершались победами с одинаковым счётом 3:2. Матчи получались остросюжетными.

Италия — Серия А . 19-й тур
04 января 2025, суббота. 22:45 МСК
Верона
Верона
Не начался
Удинезе
Удине
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Здесь для «Вероны» домашний матч против «Удинезе», который на старте сезона даже шёл очень высоко. Это было на коротком отрезке сезона. Клуб, который тренирует Коста Руньяич, играет вертикально. В общем-то, обе команды играют вертикально, как правило, с низким процентом владения. Как правило, они ищут свои шансы в быстрых переходах, могут переходить в атаку через длинные передачи, регулярно это делают. «Верона» много забивает со стандартов и много пропускает с них же.

Будет много борьбы в этом матче, я думаю, и силовой в том числе, и с постоянным поиском свободного пространства обеими командами. Так они смогут создавать моменты. «Верона» — одна из самых результативных команд вообще всего чемпионата Италии. В матчах с её участием было забито огромное количество мячей. «Верона» и больше всех пропустила. Её матчи часто выходят результативными. «Удинезе» тоже уверенно забивает больше гола за игру, уверенно больше гола пропускает.

В общем, я думаю, что в этом матче можно ждать голы. На суперрезультативный матч я ставить не буду. Это рискованно. Но возьму ставку — количество голов два или три в матче с коэффициентом 1.99. Так или иначе, обе команды и забивают, и пропускают. Мне кажется, здесь можно ждать голов», — приводит слова Керимова «РБ Спорт».

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