«Барбастро» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Испании «Барбастро» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 3:1 за 10.00.

«Барбастро» и «Барселона» встретятся в 1/16 финала Кубка Испании. Да, смотря на такую вывеску, абсолютно не кажется, что здесь есть хоть какая-то интрига. С другой стороны, представитель низших дивизионов страны уже выбил одного представителя Ла Лиги. Впрочем, всё равно я, конечно, не верю, что каталонцы умудрятся потерпеть неудачу в подобной встрече.

Дела под конец года у «Барселоны» совсем не задались. Завершил год клуб на двух поражениях кряду от разных по уровню соперников – 0:1 от «Леганеса» и 1:2 от – «Атлетико». И ладно бы такие результаты подопечные Флика выдали только под конец. Они уже давно выступают так неудачно, чередуют успехи и провалы. В последний раз дважды кряду коллектив выигрывал ещё в начале ноября.

В Ла Лиге из-за подобных неудач «Барса» потеряла первое место – «Атлетико» и «Реал» Мадрид обогнали её. Причём у обоих мадридских коллективов ещё есть матч в запасе, так что, кажется, борьбу подопечных Флика за лидерство в ближайшее время мы не увидим. Впрочем, сезон пока находится только на экваторе, всё ещё может измениться.

Стоит ли много говорить про «Барбастро»? Да, клуб точно не является фаворитом их пары. Но пару фактов стоит упомянуть. Во-первых, конец года у него был совсем другим, в сравнении с каталонцами. Ранее коллектив шёл на серии проигрышей, но в четырёх последних матчах во всех турнирах он добивался успехов. Как раз в этой серии смог «Барбастро» обыграть «Эспаньол» из Ла Лиги в Кубке Испании (2:0).

Но я бы всё равно не заострял внимание на последних успехах команды. Это было уже давно, сейчас клуб отдыхал почти две недели. «Барселона» тоже за это время должна была «перезагрузиться». Уверен, что каталонцы тут выиграют.

Учитывая, что это кубковая встреча, ещё и первая после перерыва, прямо основного состава команды Флика не жду. Поэтому выбираю ставку на её победу со счётом 3:1 – котировка 10.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».