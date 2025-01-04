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«Барбастро» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч 1/16 финала Кубка Испании

«Барбастро» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч 1/16 финала Кубка Испании
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка Испании «Барбастро» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 3.20.

«Барбастро» — клуб из четвёртого по силе дивизиона Испании. В последних матчах команда показала неплохие результаты, особенно в Кубке Испании, где в предыдущем раунде одержала победу над «Эспаньолом» со счётом 2:0. Однако в турнирной таблице внутреннего чемпионата всё складывается не лучшим образом — лишь 16-е место из 18.

«Барселона», несмотря на некоторые колебания в результатах, остаётся одним из лидеров Ла Лиги, занимая третью строчку. В последних трёх встречах Примеры они не смогли одержать ни одной победы — сыграли вничью с «Бетисом», а также уступили «Леганесу» и «Атлетико».

Кубок Испании . 1/16 финала
04 января 2025, суббота. 21:00 МСК
Барбастро
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне «Барселона» уже встречалась с «Барбастро» в Кубке Испании и одержала победу со счётом 3:2.

С учётом разницы в классе между командами, «Барселона» является явным фаворитом встречи. Ожидается, что тренерский штаб сине-гранатовых во главе с Ханси Фликом может провести ротацию состава, предоставив отдых ключевым игрокам и дав шанс резервистам. Тем не менее, даже с учётом возможных изменений в составе, «Барселона» обладает достаточной глубиной и качеством, чтобы уверенно преодолеть этот этап турнира», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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