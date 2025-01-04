«Кристал Пэлас» — «Челси»: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата Англии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.89.

«Кристал Пэлас» — «Челси». Матч 20-го тура АПЛ. По-разному провели свои три матча в Boxing Day команды. Хозяева одержали победу, сыграли вничью и один раз проиграли. Ну а «Челси» дважды проиграл «Фулхэму» и «Ипсвичу», а также закончил матч вничью с «Эвертоном» со счётом 0:0.

Сильно углубляться в проблемы «Челси» нет смысла. У них по большому счёту и так неплохое положение в турнирной таблице. «Ливерпуль» никому уже не догнать, а вот за второе место с «Арсеналом» можно посражаться.

Ну а «Пэлас» за счет четырёх набранных очков на Рождество, можно сказать, чуть-чуть выдохнул, поправив своё турнирное положение. Игра с «Челси», конечно, важна. Но если «орлы» проиграют, то никто плохого слова не скажет в их адрес. Сейчас им нужно готовиться к ближайшим трём турам, где надо брать очки у прямых конкурентов – «Лестера», «Брентфорда» и «Вест Хэма».

Раскрепощённый «Кристал Пэлас» даст бой «Челси» и благополучно проиграет. Поэтому победа «Челси» за 1.89», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».