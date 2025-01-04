«Фиорентина» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Фиорентина» — «Наполи».

Ставка: 2:2 за 13.00.

«В 19-м туре Серии А сойдутся два сильных коллектива – «Фиорентина» и «Наполи». Оба в этом сезоне борются за еврокубковые места. Не уверен, что они определят победителя по исходу 90 минут.

Хотя, если смотреть на то, как соперники провели последние матчи, может показаться, что особой интриги тут нет. Ведь «Фиорентина» сейчас идёт на серии без побед уже из четырёх противостояний. Причём соперники у неё за этот период далеко не всегда были сложными – 0:1 от «Болоньи» и 1:2 от «Удинезе» в Серии А, 1:1 – с «Виторией» в ЛК. Все это не те соперники, с которыми нынешняя «Фиорентина» должна испытывать трудности.

Четвёртый матч в серии у команды уже был с более статусным соперником – «Ювентусом», с которым они ведут борьбу за примерно одни позиции в турнире. Интересная у них вышла игра, но «фиалки» выглядели чуть хуже, близки они были к поражению – сравняли под самый конец (2:2). Пока команда из Флоренции сохранила своё расположение в топ-5. Хотя её отставание от соперников выше уже сильно увеличилось. Два лидера турнира отрываются от коллектива уже на девять очков.

Собственно, одним из двух лидеров турнира сейчас и является «Наполи». С 41 очком он идёт на втором месте. «Аталанте» клуб проигрывает только по дополнительным параметрам. Недавно между ними был разрыв, но бергамаски потеряли очки. Неаполитанцы же после неудачи с «Лацио» (0:1) идут на серии побед из трёх встреч. В основном соперники у команды Конте за этот период были не такими сложными – 3:1 с «Удинезе», 2:1 с «Дженоа» и 1:0 – с «Венецией».

Интересная статистика наблюдается в матчах «Фиорентины». В прошлом туре Серии А она сыграла вничью с «Ювентусом» со счётом 2:2. Такой же счёт на табло был зафиксирован и в прошлой очной встрече двух соперников по этому матчу. Поэтому я и сейчас поставлю на счёт 2:2. Вполне верю, что «фиалки» активно сыграют тут, не дадут «Наполи» легко себя одолеть», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».