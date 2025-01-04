«Брайтон» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ 4 января

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.75.

«Брайтон» и «Арсенал» проведут матч в 20-м туре чемпионата Англии 4 января. У «канониров» было меньше времени на подготовку. Но я не думаю, что это сильно помешает им тут выиграть. «Чайки» сейчас находятся в далеко не лучшей форме.

Сейчас у «Брайтона» идёт неприятная полоса неудач. Не может клуб победить уже семь матчей подряд. Да, за этот период поражений у «чаек» было только два – 1:3 от «Фулхэма» и 1:3 – от «Кристал Пэлас». В остальных встречах коллектив играл вничью. Впрочем, для команды уровня нынешнего «Брайтона» такие результаты недопустимы.

С 27 очками коллектив идёт на 10-м месте в середине таблицы, откуда уже давно не может выбраться. Отставание от соперников выше понемногу увеличивается, уже насчитывает два и три очка. Так что, продолжая играть вничью, «Брайтон» ни на что рассчитывать не сможет.

«Арсенал» продолжает быть полноценным кандидатом на борьбу за чемпионство. Клуб уже давно закрепился на верхушке таблицы, ниже топ-4 давно не опускался. Была пара ничьих у «канониров» недавно, но это были исключения из правил. В целом очень прилично выглядит команда Артеты, почти только выигрывает.

Сейчас с 39 очками коллектив идёт вторым. Всё ещё сохраняется его разрыв с лидирующим «Ливерпулем» — шесть очков. Разрыв же с преследователями начинает потихоньку увеличиваться, уже от четвёртого места «Арсенал» имеет определённый отрыв. Сейчас график у подопечных Артеты был не самым удобным, играли они 1 января, уверенно одолели «Брентфорд» со счётом 3:1.

Но я не думаю, что преимущество «Брайтона» в один день отдыха сильно тут поможет коллективу. «Арсенал» всё-таки намного сильнее, играет часто прагматично, не брезгует футболом от обороны, всё для победы. Ставлю на выигрыш «Арсенала» за 1.75», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».