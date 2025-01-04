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«Альмерия» — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на игру Кубка Испании

«Альмерия» — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на игру Кубка Испании
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка Испании «Альмерия» — «Севилья».

Ставка: победа «Севильи» за 2.20.

«Альмерия» — лидер Сегунды, команда демонстрирует стабильные результаты, не проигрывая с октября 2024 года. В предыдущем раунде Кубка Испании команда одержала победу над «Культураль Леонеса» со счётом 2:1.

На домашнем стадионе «Альмерия» традиционно играет лучше. Лидер команды, нападающий Луис Суарес, находится в отличной форме, что делает атаку хозяев особенно опасной.

Кубок Испании . 1/16 финала
04 января 2025, суббота. 19:30 МСК
Альмерия
Альмерия
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Севилья» занимает 14-е место в Ла Лиге. В последнем матче потерпела поражение от мадридского «Реала» со счётом 2:4. В предыдущем раунде Кубка Испании обыграла «Олот» со счётом 3:1. Однако, несмотря на текущие трудности, «Севилья» остается опасным соперником, особенно в кубковых встречах, где команда традиционно показывает более высокий уровень мотивации, чтобы реабилитироваться перед болельщиками за неудачный сезон в Ла Лиге.

В списке травмированных у «Севильи» располагаются Эджуке, Куасси, Педроса и Соу.

Несмотря на это, эксперты считают «Севилью» фаворитом в матче. Поставим на их победу», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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