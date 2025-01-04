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«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.81.

«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» сыграют в 20-м туре чемпионата Англии. «Горожане» наконец начали выигрывать. Думаю, их серия с большой вероятностью продлится и сейчас.

Важнейший результат «Сити» добыл в прошлом туре АПЛ. Кто бы мог подумать ещё недавно, что 2:0 с «Лестером» будет действительно долгожданной победой для «горожан». Но такова реальность команды Гвардиолы. Дела у неё совсем плохи были, да и, наверное, ещё остаются. Думаю, надо пару раз клубу выиграть, чтобы точно можно было сказать об окончании кризиса.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стоит отметить, что не проигрывает «Сити» уже два матча. До игры с «Лестером» была ещё ничья с «Эвертоном» (1:1), тоже идущим низко в турнире. Благодаря этим двум результатам «горожане» поднялись на шестое место, вернулись в еврокубковую зону. Но думать о погоне за лидерами им пока рано, разрыв сильно большой.

«Вест Хэм» вроде бы такого кризиса не имел в сезоне, как у «Сити». Тем не менее неудачи преследуют команду весь сезон, чередует она разные результаты. Была у «молотков» небольшая серия без поражений – ничьи с «Брайтоном» (1:1) и «Борнмутом» (1:1), а также победы над «Вулверхэмптоном» (2:1) и «Саутгемптоном» (1:0). Но долго эта серия не продлилась – с «Ливерпулем» сейчас тяжело тягаться (0:5).

В итоге с 23 очками «Вест Хэм» сейчас идёт на 13-м месте, всё ещё ниже середины таблицы. Вышестоящие соперники большого отрыва от клуба не имеют – всего один балл. Но я всё-таки не думаю, что «молотки» могут рассчитывать на очки в этом туре. «Ман Сити» перестал проигрывать, надеюсь, он «почувствовал кровь», пришёл в себя. «Вест Хэм» — подходящий соперник для «горожан» сейчас», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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