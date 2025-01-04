«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.81.

«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» сыграют в 20-м туре чемпионата Англии. «Горожане» наконец начали выигрывать. Думаю, их серия с большой вероятностью продлится и сейчас.

Важнейший результат «Сити» добыл в прошлом туре АПЛ. Кто бы мог подумать ещё недавно, что 2:0 с «Лестером» будет действительно долгожданной победой для «горожан». Но такова реальность команды Гвардиолы. Дела у неё совсем плохи были, да и, наверное, ещё остаются. Думаю, надо пару раз клубу выиграть, чтобы точно можно было сказать об окончании кризиса.

Стоит отметить, что не проигрывает «Сити» уже два матча. До игры с «Лестером» была ещё ничья с «Эвертоном» (1:1), тоже идущим низко в турнире. Благодаря этим двум результатам «горожане» поднялись на шестое место, вернулись в еврокубковую зону. Но думать о погоне за лидерами им пока рано, разрыв сильно большой.

«Вест Хэм» вроде бы такого кризиса не имел в сезоне, как у «Сити». Тем не менее неудачи преследуют команду весь сезон, чередует она разные результаты. Была у «молотков» небольшая серия без поражений – ничьи с «Брайтоном» (1:1) и «Борнмутом» (1:1), а также победы над «Вулверхэмптоном» (2:1) и «Саутгемптоном» (1:0). Но долго эта серия не продлилась – с «Ливерпулем» сейчас тяжело тягаться (0:5).

В итоге с 23 очками «Вест Хэм» сейчас идёт на 13-м месте, всё ещё ниже середины таблицы. Вышестоящие соперники большого отрыва от клуба не имеют – всего один балл. Но я всё-таки не думаю, что «молотки» могут рассчитывать на очки в этом туре. «Ман Сити» перестал проигрывать, надеюсь, он «почувствовал кровь», пришёл в себя. «Вест Хэм» — подходящий соперник для «горожан» сейчас», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».