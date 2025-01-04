Проигрыши отменяются! PARI вернёт клиентам незашедшую ставку из 2024 года
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Во время новогодних праздников букмекерская компания PARI приготовила сюрприз для своих клиентов. Начиная с 4 января у игроков будет возможность вернуть одну из проигранных в 2024 году ставок благодаря акции под названием «Камбэчная».
Клиенты компании, у которых ставка не сыграла как минимум 10 раз в течение 2024 года, получат возможность вернуть одно пари в виде фрибета ― в размере одной из незашедших ставок.
«Камбэчная» будет проходить в мобильном приложении PARI. Заходи в приложение PARI и совершай мощный камбэк!
Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
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