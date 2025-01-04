Швеция — Финляндия: прогноз на полуфинал МЧМ-2025

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на полуфинал МЧМ-2025 Швеция — Финляндия.

Ставка: ничья за 4.85.

Стоит отметить, что шведы определённо имеют преимущество по уровню индивидуального мастерства. И прежде на турнире они смотрелись основательнее. Но разница в классе не столь велика, чтобы перевесить организованность или, допустим, пару лишних удалений. Выступления на групповом этапе к полуфиналу приобретают сугубо справочную ценность, а степень спокойствия в третьем периоде четвертьфинала нивелируется оппозицией. Шведы действовали увереннее, но и Латвия явно уступает Словакии.

Потому видим два варианта. Простой и смелый — брать ничью. Коэффициент близится к пятёрке, а речь идёт о сопоставимых командах в шаге от финала. То есть цена ошибки повышена. Уход в дополнительное время здесь куда вероятнее, чем 20-25%. Разве нет?

И второй — аккуратный, понадёжнее. Планка тотала установлена высоко, даже ТМ 6 гола идёт за нестыдные 1.74. А тотал меньше 5.5 гола можно взять за 2.15. Соперники прекрасно знают друг друга, до битвы за золото остался один шаг. В такой ситуации раскрываться сверх необходимого — это наивно.