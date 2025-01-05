«Ливерпуль» — «МЮ»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.85.

На «Энфилде» манкунианцам ловить нечего. Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии насчитывает 14 встреч. Ничьих за этот отрезок всего лишь три (две из них — на выезде). В предыдущих трёх турах мерсисайдцы разгромили «Тоттенхэм» (6:3), обыграли «Лестер» (3:1) и крупно победили «Вест Хэм» (5:0).

Перерывы не сбивают подопечных Арне Слота с пути. Количество брака минимальное, а уж как здорово команда атакует! Задаёт ритм впереди Мохамед Салах. Египтянин возглавляет список лучших бомбардиров. В 18 матчах забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач. Вау, просто вау!

Возьмём П1 с форой (-1.5). Манкунианцы для хозяев — соперник принципиальный. Настрой будет выиграть как можно крупнее. Рубен Аморим — в патовой ситуации. У него слишком плохо идут дела. В последних трёх матчах в первенстве «МЮ» не забил ни одного мяча, а пропустил семь.