«ПСЖ» — «Монако»: прогноз на матч за Суперкубок Франции

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «ПСЖ» — «Монако».

Ставка: «ПСЖ» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.90.

В предыдущем туре чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно победил «Монако» на выезде со счётом 4:2. Парижане могли забить больше, хотя и у монегасков были моменты. Защитникам обеих команд большой привет. Зато группы атаки определённо в тонусе.

В 16 встречах подопечные Луиса Энрике забили 44 мяча — больше всех. У «Монако» показатели поскромнее — 26 голов. Тоже неплохо! Красно-белые проводят сравнительно неплохой сезон, но трофеями не пахнет. Только серебром. В лучшем случае. Они победили только в трёх из девяти последних матчей в чемпионате Франции, а также два раза сыграли вничью. Начали сезон бодро, затем результаты просели.

Первопричина падения эффективности — ненадёжная защита. Если бы не Филипп Кён, в 16 играх Лиги 1 красно-белые пропустили бы куда больше 16 мячей. Возьмём П1 + ТБ 1.5 мяча. Скорее всего, по содержанию матч мало чем будет отличаться от предыдущего раунда противостояния. Шансы парижан явно выше: разница в классе исполнителей очевидна, а монегаски сейчас находятся не на пике.