«Рома» — «Лацио»: прогноз на римское дерби

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Рома» — «Лацио».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.07.

Опытный Клаудио Раньери заметно изменил состояние «Ромы» в очень короткие сроки. В предыдущих четырёх турах чемпионата Италии состоялось только одно поражение. При этом разгромили «Лечче» (4:1) и «Парму» (5:0), ещё была ничья с «Миланом» (1:1). Движение вперёд просматривается, однако вратари исправно достают мячи из сетки.

«Лацио» крепости в защите тоже не хватает. Если вынести за скобки жуткий провал с «Интером» (0:6), пропускает другой римский коллектив немного. Зато исправно. Всего-навсего в 4 из 18 матчей в Серии А голкипер с русскими корнями Иван Проведель сумел отыграть «на ноль».

Зато команда Марко Барони может похвастаться отличной вариативностью атаки. Чаще неё в чемпионате Италии забивают только лидирующая «Аталанта» и «Интер» (1,8 гола). На таком фоне классический ТБ 2.5 гола смотрится здорово. Благо, что коэффициент подходящий — 2.07.