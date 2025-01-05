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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Ливерпуля» 1:0, 2:0 или 3:0 за 2.75.

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура АПЛ. Хочу обратить ваше внимание на то, что с 5 января по 1 февраля включительно «красные» проведут девять матчей в разных турнирах. Это достаточно большая нагрузка на футболистов. И хоть у «Манчестера» сейчас большие проблемы, может показаться, что это будет «лёгкая прогулка» для хозяев, уверен, максимально основным составом во главе со своим главным бомбардиром лиги Салахом выйдет «Ливерпуль».

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ведь первое: сейчас была небольшая пауза между последней игрой и следующей. Так, 29 числа был разгромлен «Вест Хэм» 5:0 на выезде. И второе: хозяевам, конечно же, нужна победа, чтобы сохранить отрыв от «Арсенала». В случае победы будет +9 очков.

«МЮ» уже 14-й в таблице. Ждём новостей с трансферного рынка, но пока там тишина. Амориму придётся играть теми игроками, которые у него есть под рукой. Ужасный декабрь закончился — из девяти матчей шесть поражений и всего лишь три победы. Но и первый матч в новом году закончится для «МЮ» так же — поражением.

Сомнений у меня нет — победа «Ливерпуля» 1:0, 2:0 или 3:0. Есть такая ставка за 2.75. Почему я так думаю? «Манчестер Юнайтед» не забивает три матча подряд. А вот «Ливерпуль» дома в последних пяти встречах с соперником не пропускал.

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