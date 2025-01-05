«Рома» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Рома» — «Лацио».

Ставка: 1:1 за 5.20.

«Рома» против «Лацио». 19-й тур Серии А. Ещё не так давно всё в их паре было очевидно. Но сейчас расстановка сил изменилась. В успехе номинальных гостей я уже не так сильно уверен.

Буквально месяц-два назад «Рома» была в глубоком кризисе, а «Лацио» был, как говорится, «на коне». У первого клуба были большие проблемы. Он почти только терял очки, часто проигрывая. «Рома» дважды сменила тренера. Третьим наставником клуба в сезоне стал Клаудио Раньери, под руководством которого моментальных изменений не произошло.

«Лацио» же проводил очень достойный сезон, хотя летом сменил тренера. Казалось, под руководством Барони моментальных результатов не будет. К тому же особых закупок летом не было. Однако коллектив начал выдавать результат, даже шёл на серии побед. В таблице «Лацио» закрепился в топ-5.

Собственно, на верхушке турнира команда Барони идёт и сейчас. Только вот положение её уже шаткое. Лидеры сильнее оторвались, а преследователи в лице «Ювентуса» и «Фиорентины» близки к тому, чтобы обогнать клуб. «Лацио» сам виноват в такой ситуации. Чередует он в последнее время разные результаты. Самым болезненным было поражение от «Интера» недавно со счётом 0:6.

А вот у «Ромы» дела начали улучшаться. Пошли победы, поражений стало намного меньше. В шести встречах у коллектива всего две неудачи и четыре победы. Это явное «выздоровление» римского клуба. В последнем туре он не проиграл «Милану» — 1:1. Да, в таблице подопечные Раньери пока так и идут не сильно высоко — 10-е место. Уже не так далека зона еврокубков, пусть и отставание в очках довольно приличное.

В общем, матч интересный. «Лацио» уже не так стабилен, чередует разные результаты. «Рома» же как раз лучше начала выступать. Так что дерби будет захватывающим, я думаю. Всё-таки я тут верю мирный исход — 1:1. Такой вариант оценивается в 5.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».