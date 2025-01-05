«Ливерпуль» — «МЮ»: прогноз Вредного букмекера

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «МЮ».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.80.

«Манчестер» стал красным – однако исключительно от стыда. Потерпел четыре поражения подряд. Букмекеры даже предлагают поставить на вылет в Чемпионшип. Ведь до него куда ближе, чем даже до места в Лиге конференций. Поверить в реальность такого расклада, конечно, практически невозможно, но для осознания глубины кризиса штука показательная.

«Манчестер Юнайтед» докатился до такого, что дома с «Ньюкаслом» шёл минимальным аутсайдером, а теперь на «Энфилде» котируется коэффициентом выше 10.0! Да, у отдельных футболистов есть мастерство на уровне клубов топ-4 АПЛ и лучших сборных мира, но что толку?

Сейчас «Ливерпуль» – это мощнейшая система, помноженная на тренерский гений Слота, лучший сезон в карьере Салаха и безумную мотивацию игроков. Победа хозяев напрашивается, вопрос лишь один — с каким счётом. Я проверю фору (-1.5) за 1.75.

Не самый высокий коэффициент, зато «красные» пробили заданный гандикап в трёх матчах кряду – 6:3 с «Тоттенхэмом», 3:1 с «Лестером» и уже упомянутые 5:0 – с «Вест Хэмом».

«Манчестер Юнайтед», наоборот, проиграл три раза подряд с нужной форой: 0:3 с «Борнмутом», 0:2 с «Вулверхэмптоном» и 0:2 – с «Ньюкаслом». Если Аморим отлетает даже от середняков АПЛ, то сколько же он получит от лучшего клуба мира в текущем сезоне?!» — сказал Прокофьев специально для «Чемпионата».

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