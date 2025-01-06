«Интер» — «Милан»: букмекеры назвали самый вероятный счёт финала

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6 января в финале Суперкубка Италии сойдутся «Интер» и «Милан». Миланское дерби пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.82, что равно приблизительно 53% вероятности.

Победа «Милана» оценивается коэффициентом 4.60 — в районе 21%. Ничейный исход по итогам основного времени можно найти в линии за 3.70, что составляет примерно 26%.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 по итогам основного времени (6.30). Победа «Интера» 1:0 идёт за 6.90, на 2:0 в пользу подопечных Симоне Индзаги дают 8.10.