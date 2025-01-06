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«Интер» — «Милан»: прогноз «Чемпионата»

«Интер» — «Милан»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Интер» — «Милан».

Ставка: «Интер» победит за 1.82.

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Есть подозрение, что главное испытание на пути к трофею «Интер» уже миновал. «Дьяволы» в полуфинале не без везения победили «Ювентус» (2:1). До середины второго тайма у туринцев всё шло как по нотам: ничего не позволяли создать у своих ворот и имели шансы забить ещё. Однако слишком рано посчитали задачу выполненной и были наказаны.

«Милану» стоит воздать должное за проявленный характер, но только наличия волевых качеств мало для победы в дерби. Тем более когда на кону трофей. У «Интера» значительно лучше культура паса и рисунок игры, больше глубина состава. «Нерадзурри» показывают чемпионский футбол. Доминируют, всё время держат руку на пульсе игры.

Беспроигрышная серия подопечных Симоне Индзаги в Серии А насчитывает 12 матчей. В Суперкубке тренер, разумеется, использует основной состав. Ещё бы: с этим турниром у специалиста особые отношения. Ему принадлежит рекорд по победам в соревновании (пять трофеев). И всё мало!

Плохо только, что транжирит много моментов Лаутаро Мартинес. С «Аталантой» лидер «нерадзурри» так и не забил, хотя нанёс восемь ударов. Впрочем, проблемы с завершением Индзаги не особенно беспокоят. Он верит в аргентинца, а пока исправно делают результат другие игроки. Берём П1.

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