Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч

«Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест».

Ставка: «Ноттингем Форест» победит за 2.35.

Материалы по теме
«Интер» — «Милан». Он опять сделает это
«Интер» — «Милан». Он опять сделает это

Смена главного тренера растормошила «Вулверхэмптон». В предыдущих трёх турах чемпионата Англии победили «Лестер» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:0), а также сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). С одной стороны, недурно, с другой — соперники из нижней части турнирной таблицы. Как звучит, а!

Шансы «волков» сохранить прописку в элитном дивизионе повысились, но не сильно. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Ипсвича» – всего одно очко. И Витор Перейра устранил далеко не все проблемы «Вулверхэмптона». Некоторые просто не столь заметны на фоне воодушевления футболистов.

У «Ноттингем Форест» показатели внушительнее как на дистанции, так и на последнем отрезке. Выиграны пять предыдущих матчей в АПЛ (впервые с 1995 года). «Лесники» поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Всё гениальное просто. Тактика Нуну Санту примитивна и, если угодно, грубовата, зато позволяет использовать самые сильные стороны футболистов, в частности, забивающего каждые четыре касания Криса Вуда.

«Лесники» элитно контратакуют. Совершенно не боятся грандов. В первом круге даже победили на выезде лидирующий «Ливерпуль» (1:0). До сих пор это единственное поражение для мерсисайдцев в сезоне. Возьмём П2 за 2.35. «Ноттингему» будет сложно, но коэффициент кажется завышенным.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android