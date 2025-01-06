«Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест».

Ставка: «Ноттингем Форест» победит за 2.35.

Смена главного тренера растормошила «Вулверхэмптон». В предыдущих трёх турах чемпионата Англии победили «Лестер» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:0), а также сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2). С одной стороны, недурно, с другой — соперники из нижней части турнирной таблицы. Как звучит, а!

Шансы «волков» сохранить прописку в элитном дивизионе повысились, но не сильно. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Ипсвича» – всего одно очко. И Витор Перейра устранил далеко не все проблемы «Вулверхэмптона». Некоторые просто не столь заметны на фоне воодушевления футболистов.

У «Ноттингем Форест» показатели внушительнее как на дистанции, так и на последнем отрезке. Выиграны пять предыдущих матчей в АПЛ (впервые с 1995 года). «Лесники» поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Всё гениальное просто. Тактика Нуну Санту примитивна и, если угодно, грубовата, зато позволяет использовать самые сильные стороны футболистов, в частности, забивающего каждые четыре касания Криса Вуда.

«Лесники» элитно контратакуют. Совершенно не боятся грандов. В первом круге даже победили на выезде лидирующий «Ливерпуль» (1:0). До сих пор это единственное поражение для мерсисайдцев в сезоне. Возьмём П2 за 2.35. «Ноттингему» будет сложно, но коэффициент кажется завышенным.