«Расинг» — «Сельта»: ставка Игоря Семшова на матч Кубка Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка Испании «Расинг» — «Сельта».

Ставка: победа «Сельты» за 1.91.

«В Сантандере состоится матч 1/16 финала Кубка Испании между «Расингом» и «Сельтой».

Расинг — команда из Сегунды. В последних матчах демонстрирует нестабильные результаты. В последних пяти играх «Расинг» одержал одну победу, одну ничью и потерпел три поражения. Особенно стоит отметить поражения от «Эльче» (0:3) и «Гранады» (0:3), что указывает на проблемы в обороне. В Кубке Испании «Расинг» прошёл «Спортинг Хихон» с минимальным счётом 1:0.

Сельта является представителем Ла Лиги и находится в хорошей форме. В последних пяти матчах чемпионата Испании «Сельта» одержала две победы, одну встречу сыграла вничью и потерпела два поражения. Отметим победу в Кубке Испании над «Саламанкой УДС» со счётом 7:0. В чемпионате «Сельта» занимает 11-е место в турнирной таблице.

Последний раз команды встречались в 2007 году, и тот матч завершился вничью 2:2. Однако с тех пор прошло много времени, и текущие составы команд значительно изменились.

В составе «Расинга» из-за травмы не смогут выйти на поле Сангалли и Альмендра. У «Сельты» восстанавливается от повреждения Жаилсон.

Ожидается, что «Сельта» будет доминировать в этом матче. Поставим на её победу», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».