«Чикаго» — «Рейнджерс»: ставка Германа Титова на матч НХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч НХЛ «Чикаго» – «Рейнджерс».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 1.96.

«Чикаго» и «Рейнджерс» решают противоположные задачи в современной НХЛ. Удел «Блэкхоукс» — борьба за место в плей-офф. Ньюйоркцы который год претендуют на победу в Кубке Стэнли. Однако результаты последних месяцев команды Питера Лавиолетта серьёзно разочаровывают. «Рейнджерс» опустились на 14-е место в конференции. Серия поражений из четырёх игр прервалась в прошлом матче с «Бостоном». Осложняет положение ньюйоркцев травма основного вратаря Игоря Шестёркина. Пока россиянин в лазарете, большая нагрузка выпала на голкипера-ветерана Джонатана Куика.

«Чикаго» также в прошлой игре прервал серию поражений, которая длилась пять матчей. Однако в случае «Блэкхоукс» это больше напоминает разовую вспышку. «Рейнджерс» пора выбираться из ямы, и «Чикаго» — самый подходящий соперник для этой задачи. Поставим на победу ньюйоркцев в основное время», — приводит слова Титова «ВсеПроСпорт».