Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Чикаго» — «Рейнджерс»: ставка Германа Титова на матч НХЛ

«Чикаго» — «Рейнджерс»: ставка Германа Титова на матч НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч НХЛ «Чикаго» – «Рейнджерс».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 1.96.

«Чикаго» и «Рейнджерс» решают противоположные задачи в современной НХЛ. Удел «Блэкхоукс» — борьба за место в плей-офф. Ньюйоркцы который год претендуют на победу в Кубке Стэнли. Однако результаты последних месяцев команды Питера Лавиолетта серьёзно разочаровывают. «Рейнджерс» опустились на 14-е место в конференции. Серия поражений из четырёх игр прервалась в прошлом матче с «Бостоном». Осложняет положение ньюйоркцев травма основного вратаря Игоря Шестёркина. Пока россиянин в лазарете, большая нагрузка выпала на голкипера-ветерана Джонатана Куика.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чикаго» также в прошлой игре прервал серию поражений, которая длилась пять матчей. Однако в случае «Блэкхоукс» это больше напоминает разовую вспышку. «Рейнджерс» пора выбираться из ямы, и «Чикаго» — самый подходящий соперник для этой задачи. Поставим на победу ньюйоркцев в основное время», — приводит слова Титова «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android