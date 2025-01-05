«ПСЖ» — «Монако»: прогноз Дениса Алхазова на матч Суперкубка Франции

Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч Суперкубка Франции «ПСЖ» — «Монако».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 2.00.

«Пару недель назад эти команды уже встречались, и мы помним, что «Монако» пришлось больно. Они в какой-то момент вели, но «ПСЖ» все равно своего добился.

«ПСЖ» — это вообще команда, которая чаще всех забивает в этом сезоне после 70-й минуты, после 85-й, впрочем, тоже. В последних пяти победах они как раз отличались после 70-й.

Суперкубок Франции 2024 . Финал Суперкубок Франции 2024 . Финал 05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК ПСЖ Париж Не начался Монако Монако Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Монако» с составом прежние проблемы – нет Балогуна, не будет Синго, т.е. и в защите, и в атаке потери. Мы знаем, что главная линия атаки «Монако» – это полузащита, даже когда там нет Дениса Закарии, лидера, капитана команды, там есть Саня Головин.

В общем, нам всегда хочется, чтобы «Монако» себя проявил в матчах против «Пари Сен-Жермен», но я пока не понимаю, за счёт чего это может произойти. «Пари Сен-Жермен» лучше укомплектован, команда в лучшей форме и совершенно на расслабоне приезжает в Катар.

Я предлагаю ставку банальную, но рабочую – «Пари Сен-Жермен» с форой (-1) за 2.00», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».