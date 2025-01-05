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«ПСЖ» — «Монако»: прогноз Эдуарда Мора на Суперкубок Франции

«ПСЖ» — «Монако»: прогноз Эдуарда Мора на Суперкубок Франции
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Суперкубка Франции «ПСЖ» — «Монако».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.68.

«С одной стороны, это игра за трофей, с другой стороны, этот матч носит в какой-то степени выставочный характер, потому что понятно, что «ПСЖ» сейчас с большим запасом лучшая команда Франции, и брать такие трофеи, как Суперкубок, – для них уже привычное дело.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На матчи с сильными соперниками «ПСЖ» всегда собирается, могут они повалять дурака в матчах с середняками или аутсайдерами. Но против сильных команд «ПСЖ», как правило, выдаёт хорошие матчи, много забивает и уверенно побеждает.

Я думаю, что силы команд неравны, безусловно, «Монако» тоже будет пытаться играть в атаку, забивать. Мне кажется, что счёт, который был в недавнем матче чемпионата между командами, 4:2, плюс-минус будет и в этой игре.

Мой прогноз – это чистая победа «ПСЖ» в основное время, я в этом вообще не сомневаюсь», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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