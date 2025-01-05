Фрибет 2000 рублей от «БЕТСИТИ» за ставку на матч АПЛ «Ливерпуль» — «МЮ»

5 января состоится матч АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Пока соперники сражаются на футбольном поле, ты можешь получить фрибет до 2000 рублей от «БЕТСИТИ», выполнив всего два условия букмекера:

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«Ливерпуль» уверенно лидирует в чемпионате Англии и может оторваться от преследователей ещё дальше, ведь «Челси» и «Арсенал» потеряли очки. А вот «МЮ» проваливает сезон. Рубен Аморим получил карт-бланш на перестройку, но пока команда ближе к вылету, нежели к еврокубкам. Может быть, что-то получится в матче с лидером?

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